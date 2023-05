Italia – Paesi Bassi: Ice, ‘incentivare nostre esportazioni agricole’

Rotterdam, 15 mag. (Adnkronos) – “Dobbiamo incentivare le esportazioni agricole dell’Italia verso i Paesi Bassi. Il nostro Paese, che coltiva i migliori prodotti, importa di più di quanto esporta. E questo è un gap che dobbiamo colmare”. Lo ha detto il presidente dell’Ice Matteo Zoppas a margine del Business Forum Italia-Paesi Bassi in corso a Rotterdam.

“Fra Italia e Paesi Bassi – ha ricordato Zoppas – esiste un interscambio di 36 miliardi di euro in importazioni italiane e di 18 miliardi in esportazioni. abbiamo interessi nei settori dell’aerospazio, della chimica, della farmaceutica e nei semiconduttori”.

“Nei Paesi Bassi – ha aggiunto il presidente dell’Ice – è presente una piccola percentuale di grandi imprese e molte medio piccole aziende che hanno bisogno di essere accompagnate. Moltissime di loro hanno mostrato interesse e fiducia per questo evento”.