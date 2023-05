Inflazione: per Ue quella italiana resterà alta, nel 2023 al 6,1%**

Roma, 15 mag. -(Adnkronos) – Nonostante il raffreddamento di alcuni fattori, come i prezzi energetici, l’inflazione nel nostro paese quest’anno non dovrebbe scendere a livelli ‘normali’: le nuove previsioni di primavera della Commissione Europea infatti, vedono la crescita dei prezzi per l’Italia quest’anno attestarsi a un livello del 6,1%, un dato in miglioramento rispetto al +8,7% del 2022, ma pur sempre uno dei dati più alti fra le grandi economie dell’Eurozona. Infatti la Francia quest’anno dovrebbe rallentare al 5,5% mentre la Spagna scenderebbe al 4% e l’Olanda al 4,9% (con un crollo verticale dall’11,6% del 2022). Peggio dell’Italia solo la Germania che vedrebbe l’inflazione in discesa solo al 6,8%. Per il 2024 invece è atteso il calo più forte con l’inflazione in Italia stimata al 2,9%, mentre la Germania scenderebbe al 2,7%, come la Spagna, mentre la Francia si assesterebbe al 2,5%.