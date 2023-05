Imprese edili, Ferraro (presidente Ance): “Necessarie regole certe”

Il periodo di crisi non sembra volgere al termine e, in particolare, in alcuni settori, dopo una vivacità dovuta più che altro ad iniziative anche legislative, oggi più che mai si è tornati a guardare al futuro con maggiore preoccupazione. Sul fronte edilizio qualcosa si è mosso negli ultimi anni. Un settore, quello delle costruzioni, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con cambiamenti che ne hanno messo a rischio la stabilità. Da qui l’intervento di Mario Ferraro, presidente Ance Benevento, chiamato a fare il punto della situazione.

