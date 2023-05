Giustizia: Mattarella, ‘importante prima fase applicazione riforma processo civile e penale’**

Napoli, 15 mag. (Adnkronos) – “Alle recenti riforme, sia del processo civile che del processo penale, sono dedicati alcuni dei corsi in programma per il 2023, nella consapevolezza dell’importanza della fase di prima applicazione delle innovazioni legislative”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione a Castel Capuano della terza sede della Scuola superiore della magistratura.

“Va espresso apprezzamento -ha proseguito il Capo dello Stato- per l’orizzonte culturale con cui la Scuola ha tempestivamente risposto all’esigenza di aggiornamento formativo, con l’intento anche di promuovere interpretazioni uniformi sul territorio nazionale delle nuove discipline processuali. È indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato”.