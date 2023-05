La lenta e inesorabile discesa verso gli inferi della Strega è finita. Una via crucis sportiva che si è conclusa con una vittoria resa inutile da quel pari del Brescia, che ha staccato definitivamente la spina a una squadra agonizzante da tempo. Il Benevento torna in Serie C a distanza di sette anni e ora deve pure fare i conti con l’incognita legata al futuro. Prima di preoccuparsi di ciò che accadrà, però, è giusto analizzare ciò che è successo in questa annata iniziata senza ambizioni sbandierate e terminata con la più cocente delusione dell’era Vigorito.

