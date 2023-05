Comunali: Pd, ‘tanti testa a testa, fiduciosi su ballottaggi **

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora siamo a un testa e stra 2 3 comuni ora siamo a un testa a testa. Poche conferme per il centrodestra e molti scontri diretti che si risolveranno tra due settimane”. Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, a Metropolis web talk del gruppo Gedi.

“Confido che ad Ancona il risultato di Simonella sia un risultato positivo. Lo scarto è di cinque punti, i 5 Stelle non erano in coalizione… Si deciderà al secondo turno. A Vicenza Possamai è avanti in un comune governato dalla destra nel profondo nord, noi corriamo per vincere fra due settimane”.