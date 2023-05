Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Saranno almeno 7 le città al ballottaggio e questo cambierà il segno. Noi partivamo da una condizione di svantaggio della destra ora andiamo verso una contesa paritaria e io sono fiducioso che si possa conquistare un risultato positivo non solo su riconferme come ad Ancona, ma anche sulla conquista ci città come in Toscana a Vicenza”. Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, a Metropolis web talk del gruppo Gedi.