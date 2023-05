“Dopo l’increscioso episodio di violenza giovanile avvenuta a piazza Piano di Corte ho avuto un colloquio telefonico con la presidente Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario per concordare un incontro. Alcuni giovani studenti cinesi del Conservatorio sono finiti in ospedale dopo la zuffa di venerdì notte e questo lo trovo inaccettabile. Benevento non è così, quello che hanno visto quella notte non è il vero volto della città. Per noi avere giovani che dalla lontana Cina studiano musica a Benevento, è ragione di lustro e orgoglio”, così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha inteso organizzare a stretto giro rispetto l’episodio occorso tra venerdì e sabato notte, con quattro cinesi, tra cui una ragazza, tutti studenti nel “Nicola Sala” rimasti feriti dopo aggressione da parte di ignoti, che li avrebbero insultati e poi malmenati, non risparmiando neanche la giovane donna, con insulti di tipo razzista.

