Champions League, Inzaghi: “Inter a 90 minuti dal sogno”

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Siamo a novanta minuti da un sogno che avevamo con questi ragazzi, che ho la fortuna di allenare”. Così l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell’euroderby di ritorno di semifinale di Champions League contro il Milan. I nerazzurri all’andata si sono imposti per 2-0 in trasferta. “E’ una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell’Inter. Abbiamo un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo: dovremo giocare da Inter, sapendo che abbiamo una squadra forte davanti. Sappiamo chi andremo ad affrontare ma anche che siamo in un ottimo momento e che siamo pronti per una gara di questo livello -aggiunge il tecnico piacentino-. Ci siamo già passati contro il Benfica, anche se non era un derby ma il vantaggio era identico. Anche il Sassuolo è stato insidioso e siamo stati bravi a superarle e a vincere”.

“La squadra è matura, seria. Sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Non dobbiamo speculare o gestire, dobbiamo fare una partita di corsa e determinazione. Il braccino non deve venire, abbiamo giocato finali, abbiamo campioni d’Europa e del mondo. Ho giocatori importanti che sanno il valore della partita -conclude Inzaghi- Dovremo giocarla come abbiamo fatto negli ultimi derby e negli ultimi mesi”.

“Abbiamo un vantaggio, ma sappiamo che non possiamo gestirlo. Dobbiamo fare da Inter, cercando di uscire dalle insidie nel modo migliore”, afferma. “A livello tattico come si affronta la partita? Puoi avere in mente qualcosa, ma non sai mai come viene la partita. Ci saranno momenti in cui si dovrà essere più aggressivi e altri in cui meno. Sappiamo di affrontare una squadra che, a prescindere da Leao, ha giocatori di qualità, ha vinto lo scudetto ed è in semifinale di Champions”, aggiunge Inzaghi.