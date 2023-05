Calcio: Pioli, ‘servirà un Milan equilibrato e compatto’

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Domani sera servirà un Milan equilibrato, compatto. Dobbiamo crederci e giocare da squadra che può battere gli avversari. Sappiamo quanto sarebbe importante andare in vantaggio, ma non conta quando troveremo il gol”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. “Noi dobbiamo ricordarci l’andata per le cose che non hanno funzionato. Discorsi motivazionali se ne possono fare tanti, ma dovremo vivere questa partita con un atteggiamento mentale sopra le righe”, aggiunge Pioli.