Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – Dopo gli accertamenti di questa mattina al J Medical è arrivato il responso ufficiale sulle condizioni del centrocampista bianconero Paul Pogba, uscito ieri al 24′ di Juventus-Cremonese. Per il trentenne francese “una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra”. Infortunio non grave ma che lo terrà fuori per almeno una ventina di giorni e dunque per lui la stagione può considerarsi conclusa.