“Il rammarico più grande è legato al minuto 83 di Cittadella, perché eravamo sull’1-1 con ancora 12’ da giocare per la vittoria. Quel gol ci ha distrutto, ci ha tolto la speranza”. La prima vittoria dell’avventura di Andrea Agostinelli sulla panchina giallorossa è la più amara, perché arriva in contemporanea con la retrocessione in Serie C del Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia