Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si qualifica per il terzo turno degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il toscano, numero 19 del mondo e 18 del seeding, vince il derby azzurro con il ligure Matteo Arnaldi, numero 99 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 53 minuti.