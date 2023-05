Studenti di origine cinese, in città per studiare presso il Conservatorio ‘Nicola Sala’, sono stati percossi da giovani a Piazza Piano di Corte. Il gruppo di giovani italiani, prima avrebbe inveito contro gli studenti cinesi, poi qualche insulto anche razzista ed infine le percosse. Tutto questo accaduto nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro cittadino.

