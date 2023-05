Meloni "Fare leva su tema comunità e appartenenza per risollevarci"

ROMA (ITALPRESS) – "Credo che qui ci sia una delle rappresentazioni più straordiarie che avvengono durante l'anno, di cosa sia l'amore di patria. Ritengo che il tema della nostra comunità nazionale e il legame all'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti sulle quali bisogna fare leva per risollevare questa Nazione. Quindi c'è bisogno di monenti come questi". Così il premier Giorgia Meloni, ai microfoni di Rainews24, parlando all'adunata nazionale degli alpini in corso a Udine.

