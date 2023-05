Roma, 14 mag (Adnkronos) – “‘Sono contro l’utero in affitto perché penso che sia una mercificazione del corpo della donna’. Come Sofia, anche oggi in più di 600 piazze italiane migliaia di cittadine e cittadini stanno firmando per rendere l’utero in affitto reato universale. Donne e bambini non sono in vendita: vieni in un gazebo Lega o fai sentire la tua voce online: http://legaonline.it/nouteroinaffitto”. Lo scrive Matteo Salvini sui social rilanciando l’iniziativa della Lega.