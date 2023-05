L’ufficio postale di Moiano resterà chiuso per circa trenta giorni per la necessità di porre in essere interventi di adeguamento strutturale. Questo perché lo sportello di Moiano rientra tra quelli selezionati per l’attivazione del progetto Polis. Obiettivo del progetto, riservato solo a taluni centri con numero di abitanti inferiore alle 15.000 unità, è quello di dare la possibilità ai cittadini residenti nei Comuni il cui Ufficio postale è stato selezionato per l’implementazione di Polis di fruire agevolmente di svariati servizi pubblici.

