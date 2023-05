Juve-Cremonese, Pogba ko: nuovo infortunio e lacrime

(Adnkronos) – Nuovo infortunio per Paul Pogba. Il 29enne centrocampista francese della Juventus, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21′ della sfida casalinga con la Cremonese. Dopo un cross, Pogba si accascia per quello che – secondo le prime news – sarebbe un problema muscolare al quadricipite. Il numero 10, consolato dai compani, lascia il campo in lacrime e lascia il posto a Arek Milik.

Il francese viene da un’annata a dir poco travagliata. Durante la preparazione della scorsa estate si è procurato una lesione al menisco che ha cercato di superare con una terapia conservativa. Solo dopo diversi mesi ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, dopo un lentissimo rodaggio, il nuovo stop.