Giustizia: Dori (Avs), ‘ministero ammette errore su gratuito patrocinio’

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Abbiamo ottenuto un grande risultato. Dopo il mio question time in commissione a marzo che smosse le acque, apprendiamo stamattina con viva soddisfazione che il ministero Giustizia di fatto ammette l’errore nel calcolo dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e annuncia l’adeguamento al biennio 2020/22, anzichè al biennio precedente come invece mi aveva risposto il ministero”. Lo dice il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Giustizia della Camera Devis Dori.

“Una vittoria sia del nostro gruppo parlamentare sia di tutta l’avvocatura, che ha supportato la mia battaglia, in particolare Movimento forense. Avevo da subito iniziato a sollecitare il Governo affinché rivedesse la sua posizione e l’accoglimento dimostra la bontà del nostro lavoro. In questo modo saranno inclusi un milione di cittadini in più nel regime del gratuito patrocinio, in un momento di grave difficoltà economica soprattutto per le fasce più deboli”, conclude Dori.