Ds: Foucher, restiamo laboratorio tecnologico Stellantis, in 2024 sorprese in arrivo**

Parigi, 14 mag. – (Adnkronos) – “DS resta il laboratorio tecnologico del gruppo Stellantis” soprattutto in materia di elettrificazione, “non a caso sarà un nostro modello, quello che lanceremo a fine 2024, il primo a poter contare su una autonomia di 700 km” anche se nel prossimo anno “ci sarà anche qualche piccola sorpresa”. Lo sottolinea all’Adnkronos Béatrice Foucher, ad di DS Automobiles, riferendosi alla full electric che sarà ispirata alla Aero Sport Lounge Concept presentata nel 2020.

“Stiamo cercando di tirare fuori il pieno potenziale del marchio, grazie anche a una comunicazione intensa e coerente. Ogni volta che lanciamo un nuovo modello puntiamo a mettervi qualcosa di unico e legato al nostro marchio” spiega. “Lavoriamo sul nostro piano a lungo termine e su come comunicare la nostra strategia sull’elettrico, ma soprattutto dobbiamo mettere su strada le nostre vetture” afferma la manager. “La nostra strategia resta chiara: tutte le vetture che verranno lanciate dal 2024 saranno elettriche, quelle della gamma attuale resteranno plug-in, mild Hybrid o full hybrid mentre la fine dei motori termici per DS si avrà nel 2027-2028”.