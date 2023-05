Canoa: Cdm velocità, doppio bronzo azzurro nel C2 500 e nel C1 5000

Szeged, 14 mag. – (Adnkronos) – La prova di coppa del mondo di canoa velocità di Szeged si chiude con due medaglie di bronzo conquistate dagli azzurri nell’ultima giornata di gare al Maty-ér Regatta Course. In chiave olimpica assume particolare valore il terzo posto conquistato nel C2 500 metri da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Il duo delle Fiamme Oro grazie ad un recupero prodigioso negli ultimi cento metri riesce a superare la barca spagnola conquistando il bronzo con il tempo di 1.41.80. La medaglia d’oro è andata al collo degli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete in 1.40.96, argento alla Polonia con Aleksander Kitewski e Noran Zezula (1.41.31).

Lo stesso Tacchini si ripete sulla lunga distanza dei 5000 metri conquistando con il suo C1 il terzo gradino del podio con il tempo di 24.29.45, alle spalle dell’oro ungherese Adolf Balazs (23.44.59) e del cubano Jose Cordova, argento in 24.03.52. Nella finale del K2 500 mix l’italia ha schierato due equipaggi: Sara Vesentini (Can Mincio) e Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) hanno chiuso all’ottavo posto in 1.41.39, mentre la coppia formata da Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre) e Luca Boscolo Meneguolo (Fiamme Gialle) è nona in 1.43.75. Sul podio dominio australiano nei primi due posti con Alyssa Bull e Jackson Collins, oro in 1.36.11 e Riley Fitzsimmons e Yale Stainepreis (1.37.56) mentre al terzo si piazza la barca portoghese di Teresa Portela e Fernando Pimenta (1.37.79).

Nelle gare sui 5000 metri Susanna Cicali (Fiamme Azzurre) è sesta nel K1 con il tempo di 25.03.28, mentre Agata Fantini (Marina Militare) è 16/a in 27.11.88. Nel K1 maschile Luca Meneguolo è 20° con il tempo 24.29.02, Nicola Ripamonti invece è 29° (25.42.89). Nelle finale B del K2 500 gli equipaggi azzurri si piazzano all’ottavo posto con Samuele Burgo e Andrea Schera (Fiamme Gialle) in 1.35.04 e al nono con Alessandro Gnecchi (Carabinieri) e Giacomo Cinti (CC Comacchio) con il tempo di 1.35.43. Nel K2 femminile Irene Bellan (Fiamme Oro) e Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) chiudono la finale C sui 500 metri al terzo posto in 1.50.71. Secondo posto invece per Nicolae Craciun e Daniele Santini (Fiamme Oro) nella finale B del C2 500 con il tempo fermato su 1.43.61. La nazionale di canoa velocità adesso farà rotta su Poznan, in Polonia, per la seconda tappa di coppa del mondo in programma dal 26 al 28 maggio.