Calcio: Serie A, le formazioni di Bologna-Roma, ampio turnover tra i giallorossi

Bologna, 14 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna-Roma, match della 35/a giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara della città felsinea. Thiago Motta ripropone Arnautovic al centro dell’attacco (l’ultima da titolare all’andata), con Orsolini e Barrow ai lati. Ampio turnover per Mourinho che si affida a Belotti in avanti, supportato da Wijnaldum e Solbakken. A destra gioca Missori, Celik arretra nei 3 di difesa e Camara affianca Tahirovic in mezzo. Tra i pali c’è Svilar. Questi gli 11 iniziali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Motta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Wijnaldum, Solbakken; Belotti. All. Mourinho.