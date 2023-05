Calcio: Ligue1, due calciatori non giocano per il rifiuto ad indossare la maglia arcobaleno

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Il giocatore del Tolosa Zakaria Aboukhlal e Mostafa Mohamed del Nantes non sono scesi in campo nel match tra le due squadre, valido per la 35/a giornata della Ligue1 del Nantes, perché si sono entrambi rifiutati di indossare prima della partita la maglia color arcobaleno simbolo della lotta all’omofobia nel calcio. Lo riportano i media francesi. Ieri era stata la volta del difensore senegalese del Guingambp, Donatien Gomis, che aveva preferito non giocare a Sochaux, per una partita di campionato di Ligue2, per non indossare la maglia per i diritti Lgbt.