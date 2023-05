Atletica: Crippa si migliora nei 10 km su strada

Monza, 14 mag. – (Adnkronos) – Buona prova per Yeman Crippa nella DKRace andata in scena domenica mattina al parco di Monza. Il campione europeo dei 10.000 su pista si prende il successo nei 10 km su strada con il primato personale di 28:02, migliorandosi di quindici secondi rispetto al 28:17 ottenuto in occasione del secondo posto alla BOclassic di Bolzano nello scorso San Silvestro. Ampio il vantaggio sugli altri partecipanti: a completare il podio di giornata sono Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto, 28:47) e Marouan Razine (Esercito) con 29:41. Resiste il primato italiano della distanza, che appartiene a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli (27:50). Crippa tornerà in quota a Livigno per proseguire gli allenamenti in vista della Coppa Europa dei 10.000 di Pacé (Francia) del 3 giugno e degli altri appuntamenti stagionali, destinazione Mondiali di Budapest (19-27 agosto).

“È stata una bella gara – le parole del trentino delle Fiamme Oro, record italiano di 27:10.76 nei 10.000 su pista – sono partito ‘giusto’ e negli ultimi 2 km ho perso un po’ di ritmo, ho provato anche ad aumentarlo nel finale ma il percorso era leggermente in salita e ho sentito un po’ di stanchezza. È stato sicuramente un buon test, la strada verso la Coppa Europa sta andando bene, sono contento. Ora torno in quota e continuo la preparazione”.

Al femminile, la vittoria è per la piemontese Valentina Gemetto, portacolori della società organizzatrice DK Runners Milano: con 32:49 toglie oltre un minuto al personale di 33:58 dello scorso settembre a Castelfranco Veneto e supera la maratoneta azzurra Giovanna Epis (Carabinieri) al traguardo in 33:17. Terza piazza per Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) con il tempo di 34:08.