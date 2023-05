Ucraina, Zelensky: “Non dimenticheremo mai aiuto Italia”

(Adnkronos) – Non dimenticheremo mai l’aiuto dell’Italia. Ad affermarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un : “Grazie Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi oggi in questo bellissimo e grande Paese, con una grande storia. Ho iniziato la visita con un bellissimo incontro” con il presidente Sergio Mattarella e “gli ho detto che sono qui con il mio team per ringraziarvi e abbracciarvi per gli aiuti e per aver dato rifugio ai nostri cittadini, alle nostre famiglie e ai bambini che soffrono a causa dell’aggressione russa. Noi non lo dimenticheremo mai”.

“Abbiamo parlato di pace con Giorgia. L’Ucraina l’anno scorso ha proposto una formula di pace per far finire la guerra e dare sicurezza a tutta l’Europa, ma la Russia ha risposto con missili e artiglieria perché non vuole la pace”, ha dichiarato il presidente ucraino.

E dopo aver ricordato che l’Ucraina è interessata alla pace mentre la Russia non la vuole, Zelensky ha ringraziato “per le sanzioni contro l’aggressore”. E ha poi dichiarato che nonostante la guerra, l’Ucraina proverà a implementare “tutte le decisioni e le raccomandazioni dell’Ue”. “Per noi è molto importante diventare pari all’interno dell’Unione europea, sarebbe bello se finalmente quest’anno si potesse pensare ai prossimi passi della discussione sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europa”, ha dichiarato Zelensky.