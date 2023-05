Ucraina, Mattarella riceve Zelensky: “Italia al vostro fianco” – Video

“Siamo pienamente al vostro fianco”. Sono le parole con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolge al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ricevuto al Quirinale. “Per l’Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Noi siamo pienamente al vostro fianco, benvenuto Presidente”, dice Mattarella.

“Riconfermo pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziario, umanitario e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non solo l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l’ordine internazionale”, il messaggio di Mattarella, secondo quanto riferiscono fonti del Quirinale. “La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere -sottolinea- una pace vera e non una resa”.