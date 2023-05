Ucraina, colloquio Blinken-Kuleba: focus su controffensiva e F-16

Washington, 13 mag. (Adnkronos) – Colloquio telefonico nelle ultime ore tra Antony Blinken e Dmytro Kuleba. Su Twitter il segretario di Stato ha precisato di aver parlato con il ministro degli Esteri ucraino di “come gli Stati Uniti possono continuare a sostenere gli sforzi militari” di Kiev, passato più di un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. “Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto.

Il segretario di Stato ha parlato con Kuleba dei “preparativi per la controffensiva ucraina” e del “modo in cui i contributi dei partner internazionali possono sostenerne il successo”, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato. E Blinken ha sottolineato come “la sovranità dell’Ucraina sia cruciale per la pace e la sicurezza in Europa”.

“Ho parlato con Blinken per coordinare le prossime forniture di armi – ha twittato Kuleba – e dell’istituzione del Tribunale Speciale. Ho prestato grande attenzione sull’importanza di fornire all’Ucraina gli F-16 e sui passi necessari per iniziare l’addestramento dei piloti ucraini”.