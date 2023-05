Scherma: Cdm sciabola, tre azzurri sul podio tra Madrid e Batumi

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – Tre podi per la sciabola azzurra ad inaugurare la seconda tappa della fase di qualifica olimpica per i Giochi Estivi di Parigi 2024. Riccardo Nuccio si è classificato al secondo posto nella prova individuale maschile di Coppa del Mondo andata in scena sulle pedane di Madrid (Spagna). Fatale per lui la sconfitta nell’ultimo atto contro il georgiano Sandro Bazadze, impostosi con un netto 15-6. L’italiano ha iniziato il suo cammino superando lo statunitense Colin Heatcock (15-9). Successivamente le vittorie convincenti ai danni dei due rumeni George Dragomir (15-7) e Iulian Teodosiu (15-12) prima dell’emozionante trionfo contro l’iraniano Ali Pakdaman (15-14), battuto dal torinese alla stoccata decisiva. Nuccio, poi, in semifinale non ha sofferto la pressione nel derby tutto italiano contro Enrico Berrè che, dopo un avvio equilibrato, ha dovuto alzare bandiera bianca abbastanza rapidamente davanti alla maggiore freschezza dell’avversario (15-6). Ottima prestazione, tuttavia, anche per l’argento olimpico a squadre di Tokyo 2020, piazzatosi al terzo posto insieme al transalpino Maxime Pianfetti. Buone notizie anche dalla prova individuale femminile disputata in quel di Batumi (Georgia). Chiara Mormile, infatti, si è posizionata sul terzo gradino del podio. Nulla da fare per l’azzurra nel penultimo atto, in cui a sbarrarle la strada è stata la parigina Caroline Queroli (15-2).