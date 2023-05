Motomondiale: Marquez, ‘con Bagnaia è stato solo un contatto di gara’

Le Mans, 13 mag. – (Adnkronos) – “L’ho detto anche in safety commission, per me tutto quello che è successo quest’anno fa parte del motociclismo. L’unica eccezione è quello che ho fatto io a Portimao, quello era giustamente da penalità. Tutto il resto è incidente di gara. Noi siamo la MotoGP, queste sono le gare. Non è successo niente oggi. Ho sorpassato Pecco, lui ha chiuso ma il discorso è chiaro: queste sono le corse, non stiamo ballando. Ogni pilota ha un parere diverso, ma sono i capi della MotoGP che devono decidere che strada prendere”. Così l’otto volte campione del mondo Marc Marquez dopo la gara sprint del Gp di Francia, chiusa al 5° posto dopo un duello serrato con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, arrivato poi terzo. “I piloti corrono ed eseguono, i commissari devono decidere -aggiunge il trentenne spagnolo della Honda-. Deve essere tutto più permissivo. Se cominciamo a dare tante penalità, parleremo solo di quello. Invece siamo qui a parlare di MotoGP. Oggi mi sono sentito bene sulla moto, con tutti e due i telai, è stato come in Malesia. Abbiamo chiuso 3-4 secondi dietro al primo, dobbiamo chiudere quel gap”.