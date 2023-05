Motomondiale: Marini, ‘buttato fuori da Binder ma per lui nessuna penalità’

Le Mans, 13 mag. – (Adnkronos) – “Una buona gara, non mi aspettavo di essere così veloce. Riuscivo a girare costante tranne quando si faceva un po’ di casino. Sono contento per la gara, ma arrabbiato perché Binder mi ha buttato fuori. E’ successo in curva 8, al primo o al secondo giro. Mi ha buttato proprio fuori dalla pista, toccandomi e non gli è stata data la penalità, mentre a Bagnaia, a Jerez, era stata data”. Così il pilota della Ducati Luca Marini, dopo il 4° posto nella gara sprint del Gp di Francia. “Quindi ancora una volta stiamo parlando di ‘inconsistenza’. Abbiamo molta confusione in testa in questo momento, anche mentre guidiamo a questo punto”, aggiunge Marini.