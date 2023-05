Mo: Guardia rivoluzionaria iraniana, ‘con palestinesi fino a collasso Israele’

Teheran, 13 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il comandante della Quds Force – sezione per le operazioni estere della Guardia rivoluzionaria iraniana – Esmaeil Qaani ha avvertito che continuerà a sostenere le milizie palestinesi “fino al completo collasso di Israele”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasmin, Qaani ha sottolineato il “l’aspetto eroico e forte” della “resistenza” palestinese che continuerà a sostenere il più possibile, “sia con le parole che con i fatti” fino a quando “il regime sionista crollerà completamente”.

Il comandante iraniano ha reso omaggio ai giovani palestinesi che sono attivi in ​​Cisgiordania contro Israele e che compiono fino a 30 azioni in alcuni giorni. “Sono il fronte della resistenza e della mobilitazione islamica globale”, ha sottolineato, aggiungendo che sono un “asse estenso” che collega la resistenza di varie parti del mondo.