Maltempo sull’Italia, ancora allerta domenica 14 maggio: le regioni coinvolte

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Prosegue l’allerta meteo sull’Italia per domani, domenica 14 maggio. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione civile ha valutato allerta rossa e arancione su parte dell’Emilia–Romagna. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, sull’intero territorio dell’Umbria e sui restanti settori dell’Emilia-Romagna.

Un’ampia area depressionaria, con centro d’azione posizionato tra Francia e Sardegna, caratterizza infatti le condizioni sull’area Mediterranea, innescando un flusso di correnti sud-occidentali caldo-umide in risalita dal Nord-Africa verso i Balcani, determinando un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte dell’Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.