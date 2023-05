Ottantasette anni per conquistarla, per saldare i conti col destino, spalancarsi le porte del paradiso e trasformare in realtà il sogno della Serie B, per poi buttare tutto al vento con una stagione che vorresti non fosse mai cominciata. Il Benevento vince contro il Modena (2-1 il risultato finale), ma è il pari del Brescia a staccare definitivamente la spina a una squadra agonizzante da tempo e avviato a forte velocità verso il burrone della retrocessione, senza che nessuno sia stato in grado di trovare il modo per fargli imboccare la strada che conduceva alla salvezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani