L’ultima pagina al Vigorito per cercare di rendere meno amaro un finale di stagione drammatico davanti al proprio pubblico. Con una retrocessione in Serie C trasformata da incubo in realtà, il Benevento di Andrea Agostinelli ancora ultimo in classifica cerca briciole di stimoli per dare un senso al sipario del suo campionato, vissuto nel Sannio. Il Modena prima del Perugia e della parola fine su un’avventura tragica che rispedirà la Strega in Serie C, in quell’inferno ritrovato sette anni dopo la fine di una maledizione che torna a bussare alla porta giallorossa.

