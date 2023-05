Giornalisti: premio alla memoria di Almerigo Grilz, sarà presentato a Milano

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Lunedì 15 maggio, alle ore 18.30 al Palazzo delle Stelline in corso Magenta a Milano, sarà presentato il premio alla memoria di Almerigo Grilz, primo inviato italiano caduto su un campo di battaglia nel dopoguerra. Tra gli interventi in programma, tra gli altri, quelli del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per la giuria sono attesi gli interventi dei giornalisti Maurizio Belpietro, Fausto Biloslavo, Giovanna Botteri, Peter Gomez, Mauro Mazza, Gabriele Micalizzi, Gian Micalessin, Gianfranco Peroncini, Francesco Semprini, Gabriella Simoni e Giovanna Botteri.