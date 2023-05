Quattordici comuni sanniti chiamati al voto. Ieri gli appelli lanciati dai candidati in vista delle elezioni di domani e lunedì. Una campagna elettorale durata un mese durante il quale ci sono state accuse ma anche propositi. Agli elettori il compito di scegliere. Tra i comuni al voto spiccano per popolazione Montesarchio, con cinque candidati sindaco e poi Morcone ma anche centri come Ceppaloni, San Leucio, Ponte e Vitulano.

