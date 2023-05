Nuovo insediamento produttivo prossimo al debutto nell’area Asi di Ponte Valentino, a investire la ditta sannita “Erbagil”, per un polo produttivo da cento unità lavorative per prodotti dermatologici da materie prime naturali. Ieri pomeriggio in sala consiliare di Palazzo Mosti la presentazione della nuova realtà produttiva con, tra gli altri, il manager e titolare dell’azienda Vincenzo Benevento; il presidente Consorzio Asi di Ponte Valentino, Luigi Barone; il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

