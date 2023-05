Calcio: Spalletti, ‘rinnovo? Tutto chiarito, ne parlerà il club quando vorrà’

Napoli, 13 mag. – (Adnkronos) – “Fare riunione nei ristoranti di Napoli è difficile, hai sempre la bocca piena di cose buonissime… Quello che è venuto fuori dalla cena di ieri sera è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno. Non posso passare davanti alla società. Ne parlerà il club quando vorrà, è corretto così. Io continuo a lavorare”. Così l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito al suo rinnovo di contratto.