Calcio: le formazioni di Spezia-Milan, rossoneri con Pobega, Rebic e Origi

La Spezia, 13 mag. -(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, in campo allo stadio ‘Picco’ alle 18 nel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A. La squadra di casa cerca punti fondamentali in zona salvezza, mentre il Milan reduce dal ko in Champions League contro l’Inter non può permettersi passi falsi in campionato per conquistare il quarto posto. Pioli, che ha diversi indisponibili tra squalifiche (Thiaw) e infortuni (Leão, Messias, Krunic, Bennacer e Ibra) sceglie Rebic e Origi davanti, Pobega accanto a Tonali. Semplici ritrova Nzola dal 1’, con lui c’è Gyasi. Questi gli 11 iniziali:

SPEZIA (5-3-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Esposito, Ekdal, Bourabia; Gyasi, Nzola. All. Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi; Rebic. All. Pioli.