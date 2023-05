Calcio: Allegri, ‘il morale è buono, dopo il gol di Gatti ancora di più, con il Siviglia alla pari’

Torino, 13 mag. – (Adnkronos) – “Il morale del gruppo è buono, dopo il gol col Siviglia è ancora più buono. Ci dà la possibilità di andare laggiù e giocarci la possibilità di andare in finale alla pari”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito al momento della sua squadra. “In campionato dobbiamo fare il nostro, ora dobbiamo difendere il secondo posto. Sulle cose esterne non possiamo fare niente -aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese-. In questo momento qui bisogna pensare ad arrivare al 4 giugno nelle migliori condizioni. Le altre decisioni su quello che sarà il futuro, il direttore sportivo e i giocatori sono tutte cose che riguardano la società”.