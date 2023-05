Bangladesh: ciclone Mocha, evacuato mezzo milione di persone

Dacca, 13 mag. (Adnkronos) – Le autorità del Bangladesh stanno evacuando circa mezzo milione di persone sud-est del Bangladesh in attesa dell’arrivo, domani, del ciclone che Mocha. Si teme che la tempesta, con venti a oltre 170 chilomentri l’ora, possa abbattersi su Cox’s Bazar, dove è presente il più grande campo profughi del mondo, nel quale un milione di persone vive in baracche.

La pioggia sta già cadendo sul campo e sono state alzate bandiere rosse di avvertimento. Il ciclone Mocha potrebbe essere il ciclone più potente visto in Bangladesh in quasi due decenni. Intanto sono stati chiusi gli aeroporti vicini alla città, mentre ai pescatori è stato detto di sospendere il loro lavoro e sono stati allestiti 1.500 rifugi.