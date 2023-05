Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Fabio Fognini si è qualificato al terzo turno degli Internazionali d’Italia, battendo, in uno Stadio Nicola Pietrangeli gremito, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 37 del ranking. Il tennista ligure, numero 130 della classifica Atp, entrato in tabellone grazie ad una wild card, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (8-6). Ora ai sedicesimi di finale affronterà il vincente del match tra Fils e Rune.