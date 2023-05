Sport: Sky e Fanatics annunciano partnership per shop online

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Fanatics, leader globale nel merchandising sportivo, e Sky Sport, il principale broadcaster di sport in Europa, annunciano una nuova partnership per il lancio di un nuovo negozio online interamente dedicato alla vendita di articoli di merchandising sportivo ufficiali. Lo shop, accessibile da Skysport.it/shop e gestito da Fanatics, sarà disponibile già a partire da oggi per tutti gli appassionati di sport in Europa”. Lo scrive Sky in un comunicato.

“Si tratta di una prima volta per Sky Sport nel mondo del merchandising sportivo e per Fanatics è la prima partnership siglata con un broadcaster Europeo. All’interno del negozio online, gli appassionati avranno accesso ad una ricchissima selezione di articoli sportivi ufficiali da oltre 900 delle più grandi organizzazioni sportive, tra cui Serie A, Premier League, Formula 1, MotoGp, Nba, Nfl e molte altre. In Italia, gli appassionati potranno accedere allo shop anche da Sky.it/shop, una nuova vetrina online di Sky che spazierà dallo sport all’intrattenimento e che continuerà ad arricchirsi nel tempo, offrendo una sempre maggiore selezione di prodotti, gadget ed esperienze”.

Parlando del lancio di questo nuovo progetto, Carlo Alberto Mariotta, Commercial Director Sky Sport ha detto: “Siamo La Casa dello Sport in Italia e siamo orgogliosi di annunciare questa nuova piattaforma di e-commerce realizzata in partnership con Fanatics, che andrà ad arricchire il nostro ecosistema digitale. Sky Sport continua ad innovare con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre migliore e confermarsi come la destinazione preferita degli appassionati di Sport”.