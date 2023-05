Ieri mattina sopralluogo dell’assessore alle Attività Produttive di Benevento, Luigi Ambrosone, con rappresentanti delle associazioni dei commercianti ambulanti per un proficuo confronto di idee sulle scelte da assumere visti gli scavi archeologici in corso, per la delocalizzazione del mercato rionale di Piazza Cardinal Pacca, meglio nota come piazza Santa Maria. Dal confronto-ascolto e dall’analisi della situazione emersa come scelta ottimale, gradita agli stessi ambulanti, quella di spostare il mercato rionale in zona Pacevecchia in particolare in viale Delcogliano, sito arioso e con superficie utile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia