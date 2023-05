Ancora una volta lo scontro politico si accende per via dell’accesso agli atti. O meglio, del mancato accesso, come denunciano i consiglieri di opposizione a San Giorgio del Sannio. La possibilità per la minoranza di visionare la documentazione che transita negli uffici è tema dibattuto da inizio mandato. E’ stata chiamata in causa anche la Prefettura, e in seguito a una serrata dialettica ancorata a recenti sentenze di Cassazione sull’argomento, l’amministrazione Ciampi ha deciso di mettere a disposizione dell’opposizione una postazione per visionare gli atti, di giovedì, dalle 13 alle 14.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia