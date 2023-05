Pd: Tinagli, ‘non vado da nessuna parte, non farò come Cottarelli’

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Rispetto senza giudicare le scelte personali di Carlo Cottarelli: io non vado da nessuna parte, resto a Bruxelles per lavorare e portare avanti le idee per cui sono stata eletta con il Pd”. Lo dice l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli a ‘Qn’.

“In questi anni sono riuscita ad ottenere risultati importanti, dal negoziato sul Recovery al lavoro sulla riforma del patto di stabilità. Ho sentito rispetto e sostegno dal mio partito e sono certa che continuerò ad averlo”, spiega Tinagli che poi aggiunge: “Il Pd che sta diventando troppo di sinistra? Lo dicevano anche della segreteria Letta, nulla di nuovo” e “i sondaggi dimostrano che la strada è giusta”.