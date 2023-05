Natalità, Roccella "Famiglie a lungo bistrattate"

ROMA (ITALPRESS) – "Alla natalità abbiamo dedicato il nome di un ministero e soprattutto, fin dal primo giorno, interventi concreti, risorse importanti e una visione strategica. Ricordando che il fattore economico e' importante, ma lo è altrettanto quello culturale". Lo ha detto, in un'intervista al Giornale, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ieri è intervenuta alla prima giornata degli Stati Generali della Natalita'. "Innanzi tutto – aggiunge – stiamo difendendo l'assegno unico in Europa, dove e' oggetto di una procedura di infrazione. Ricordo poi che lo abbiamo aumentato in modo sensibile, soprattutto per le famiglie numerose. L'assegno unico pero' è solo uno degli elementi di una strategia ben piu' ampia". "Noi non siamo dirigisti, non siamo per i piani quinquennali – prosegue – . Tanto piu' su un tema cosi' delicato e personale, su cui la libertà di scelta e' essenziale. Sappiamo tre cose: che non c'e' in Italia un clima favorevole alla natalita', che a lungo le famiglie sono state bistrattate, e che le donne vorrebbero fare figli ma spesso non ne fanno perche' il sistema non aiuta a conciliare lavoro e maternita'. Vogliamo agire su tutti e tre questi fronti con lo scopo di invertire la tendenza".

12-Mag-23 09:03