Milano: Città metropolitana, ‘cordoglio per scomparsa sindaco P.Borromeo, Moretti’

Milano,12 mag. (Adnkronos) – Cordoglio dalla Città metropolitana di Milano per la scomparsa di Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo.

In una nota, “il sindaco, il vicesindaco e il Consiglio della Città metropolitana di Milano esprimono il proprio cordoglio per la improvvisa scomparsa di Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo e sono vicini ai familiari, agli amici e ai cittadini di Peschiera Borromeo”.