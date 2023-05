Energia: Mattarella, ‘sicurezza e indipendenza con risorse tradizione e con cambiamento’

Trondheim, 12 mag. (Adnkronos) – “Raggiungere sicurezza e indipendenza non significa affidarsi esclusivamente a fonti energetiche tradizionali, venendo meno all’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. Il cambio di passo deve riguardare l’innovazione, non soltanto il cambio di rotta di approvvigionamento e di fornitori. Serve un nuovo paradigma, serve avere l’ambizione di essere nel gruppo di testa che guida il cambiamento, piuttosto che nel gruppo di coda rivolto ad amministrare un passato in esaurimento”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo, insieme al Principe ereditario di Norvegia, la conferenza sull’energia ‘Rendere verde il futuro’ all’Università di Trondheim.

“Occorre accelerare nella transizione verde -ha ribadito il Capo dello Stato- è un orizzonte di responsabilità verso il pianeta, verso le nuove generazioni, verso quelle future. La Costituzione norvegese e quella italiana contengono due norme tra loro sovrapponibili, rispettivamente gli articoli 112 e 9, che esprimono con lungimirante chiarezza questi principi”.