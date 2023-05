Calcio: Uefa respinge voci su cambio sede per la finale di Champions, ‘si terrà a Istanbul’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – La Uefa ha respinto le voci secondo cui avrebbe contattato le autorità portoghesi per organizzare la finale di Champions League di questa stagione a Lisbona e non a Istanbul come inizialmente previsto. La partita “si svolgerà a Istanbul il 10 giugno come previsto”, ha detto la Uefa alla Dpa. “Non abbiamo ulteriori commenti da fare”. Il quotidiano britannico Daily Mail ha recentemente riferito di possibili piani per organizzare la finale a Lisbona se ci saranno disordini a Istanbul dopo le elezioni presidenziali turche. Ci sono preoccupazioni per possibili disordini se il regno ventennale del presidente Recep Tayyip Erdogan dovesse finire, con i sondaggi di domenica che danno una corsa serrata contro Kemal Kilicdaroglu.

La Uefa sarebbe “estremamente riluttante” a cambiare la sede della finale, poiché il più grande evento del calcio europeo è stato spostato due volte da Istanbul a causa del Covid-19 nel 2020 e nel 2021, ha affermato il Daily Mail, ma l’organismo starebbe già lavorando su altre opzioni. La capitale portoghese è stata il piano B della Uefa durante la pandemia di coronavirus, ospitando un mini torneo dai quarti di finale in poi a porte chiuse nel 2020. L’Inter è in vantaggio per 2-0 dopo la partita di andata della semifinale contro i rivali cittadini del Milan e la gara di ritorno è prevista il 16 maggio, mentre il Manchester City ospiterà il Real Madrid il 17 maggio dopo l’1-1 dell’andata.